Leylek ailesi uyurken görüntülendi

"Boyabatlı Droncu" lakaplı Yasin Şahin, leylekleri sıra dışı bir durumda görüntülemeyi başardı.

İlçedeki yüksek gerilim direklerinden birine kurdukları yuvada gündüz uyurken görüntülenen leylek ailesi, vatandaşların dikkatini çekti.

Görüntülerde, anne ve babanın yavrularıyla birlikte yan yana uyudukları anlar yer aldı.

Doğal yaşamın en sakin ve huzurlu anlarını yansıtan görüntüler, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.

İlçede yaşayan doğaseverler, "Onları böyle huzur içinde izlemek tarifsiz bir duygu" yorumunda bulundu.