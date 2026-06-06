Leylek 'Hitit' 2 yavru dünyaya getirdi

İslahiye ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi’nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen, Yesemek Camisi’nin minaresinin alemi yıkıldı.

Aynı yıl ilkbaharda kentte gelen leyleklerden biri, depremde yıkılan alemin yerine yuva yaptı. Bunun üzerine alemin onarımı ertelendi.

Geçen yıl da aynı yere leyleklerin yuva yapması nedeniyle alemin tadilatı askıya alındı. Leylek, bu yıl da gelip aynı yere yeniden yuva yaptı. Bölgeye 4'üncü kez gelen leylek, bu kez 2 yavru dünyaya getirdi.

"MAHALLENİN SEMBOLÜ OLDU"

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan leylek, yavrularıyla birlikte dronla görüntülendi.

Mahallede yaşayan Mehmet Güneş, leyleğin mahallenin ve gelen turistlerin ilgi odağı olduğunu ifade ederek, "6 Şubat depremlerinde camimizin minaresinin alemi düştü. Aynı yıl ilkbaharla gelen bir çift leylek minareye yuvasını yaptı. Her yıl gelerek yavru çıkarıp, onların da uçmasının ardından sonbaharla birlikte gidiyorlar. Mahallemizin sembolü haline gelen, dördüncü kez gelen ve Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nden dolayı ‘Hitit’ ismini verdiğimiz leyleklerimiz yuvalarında yavrularını büyütüyorlar. Müzeye gelen yerli ve yabancı turistler caminin minaresinde leylekleri görünce durup fotoğraf çekiyorlar" dedi.