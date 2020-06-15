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Lezzet Düşkünleri neden yok? Lezzet Düşkünleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Lezzet Düşkünleri, Gabriele Sponza'nın sunuculuğu ile ekranların yeni yemek yarışması olarak izleyici ile buluşuyor. Lezzet Düşkünleri, 2 kişiden oluşan 5 takımın lezzet ve yemek tekniklerindeki hünerlerini göstereceği bir formata sahip. Ancak yarışma bugün her zamanki saatinde yayınlanmadı. Peki Lezzet Düşkünleri saat kaçta, ne zaman?

Lezzet Düşkünleri

Lezzet Düşkünleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir? soruları izleyicilerin gündeminde. Ekranların yeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri'nde heyecan ve rekabet her geçen gün artıyor. Yarışma normalde hafta için her gün saat 15.45'te yayınlanıyordu. Ancak bugün yayınlanmadı. İşte Lezzet Düşkünleri ile ilgili detaylar...

LEZZET DÜŞKÜNLERİ NEDEN YOK? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hem profesyonellerin hem de profesyonel olmayanların bir arada yarışacağı reality yarışma programı “Lezzet Düşkünleri” saat 15.45’te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Ancak kanal yönetimi aldığı karar doğrultusunda Lezzet Düşkünleri'nin bundan sonra sabah saat 10.00'da yayınlanmasına karar verdi.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ SUNUCUSU GABRIELE SPONZA KİMDİR? NERELİ?

1982 İzmir doğumlu Gabriele Sponza eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Eğitimi sonrası profesyonel aşçılık hayatına Fransa’nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak devam etti. Türkiye’ye geri döndükten sonra İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda bulunan Clement’s Restoran’ın şefliğini yaptı. Ardından "The Bosphorus" bünyesindeki Gaja Restaurant’ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Şef Gabriele Sponza’nın elinden çıkan yemekler Fransız Mutfağı üzerine kurulu ancak İtalyan Akdeniz Mutfağı tatları da menüde mevcut olan "Wanda" adlı mekanıyla lezzet severlerle buluşuyor.

Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi’nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı. Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında almış olduğu WACS Sertifikası ile yurt içi ve yurt dışında yapılan gastronomi yarışmalarında ülkemizi temsilen jüri üyesi olmaya hak kazanmıştır. Eş zamanlı olarak Türkiye’nin 24 saat yayın yapan ilk yemek kanalı 24Kitchen’da yaptığı programda izleyicilere dünya mutfağından farklı lezzetleri lokal malzemeler kullanarak kendi yaratıcı dokunuşuyla sunmaktadır.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ FORMATI

Ünlü şef Gabriele Sponza’nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, kıyasıya bir rekabet ile tüm hünerlerini sergileyerek bu evde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.

Ünlü şefimiz ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.

Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.

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