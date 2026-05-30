LGS 2026 SINAV TAKVİMİ: LGS sınavına kaç gün kaldı? 2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 LGS sınavı ne zaman?
LGS 2026 heyecanı zirveye çıktı! Sınav günü ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı ve adayları neler bekliyor? Kritik takvim ve son gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde.
2026 LGS için geri sayım başladı! Sınav tarihi öne çekildi mi, kaç gün kaldı ve giriş belgeleri erişime açıldı mı? Öğrenciler ve velilerin en çok araştırdığı tüm detaylar tek haberde…
LGS 2026 NE ZAMAN?
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü ülke genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenecek. Sınavda adaylar, sözel ve sayısal oturumlarda ter dökerek hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için mücadele edecek.
2026 LGS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?
2026 LGS için geri sayım hız kazandı. 13 Haziran Cumartesi günü uygulanacak merkezi sınava, 30 Mayıs 2026 itibarıyla yalnızca iki haftalık kısa bir süre kaldı.
LGS 2026 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu resmi takvim doğrultusunda, 2026 LGS kapsamındaki sınav giriş belgelerinin 3 Haziran 2026 Çarşamba günü adayların erişimine sunulması bekleniyor. Öğrenciler, belgelerini elektronik ortam üzerinden görüntüleyerek sınav yeri ve oturum bilgilerine ulaşabilecek.