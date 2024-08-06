LGS 3. nakil başvuruları başladı mı? MEB 2024 LGS 3. nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih sonuçları MEB tarafından 5 Ağustos'ta açıklandı. 2. nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler ise gözlerini 3. nakil işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, LGS 3. nakil başvuruları başladı mı? 2024 LGS lise 3. nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonu devam ediyor. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Herhangi bir liseye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise 3. nakil sürecini beklemeye koyuldu. Bu noktada tüm gözler boş kalan kontenjanlara çevrildi. ‘’LGS 3. nakil başvuruları başladı mı?’’ sorusu öğrenciler ve velilerinin gündemindeki yerini aldı. Peki MEB 2024 LGS lise 3. nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
LGS 3. NAKİL TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercihleri 6 Ağustos Salı günü başladı ve 14 Ağustos'a kadar sürecek.
LGS 3. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2. nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil süreci başladı. 6 ile 14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
SÜREÇ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
LGS yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanacak.
YATILILIK BAŞVURULARI 19-23 AĞUSTOS'TA
Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları da ağustosta alınacak. Başvurular, 19 ile 23 Ağustos'ta okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek.