2024 LGS görevli ücretleri: LGS görevli ücreti ne kadar?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sona erdi. 2 Haziran tarihinde gerçekleşen LGS iki oturum şeklinde uygulandı. Zorlu sınav sonrasında, LGS görevli ücretlerine bilgiler sınav günü görev alan öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 LGS gözetmen ücreti sorgulama ekranı...
LGS gözetmen ücretleri gündemdeki yerini aldı. LGS sınavında, iki oturumda da görevliler aynı olduğu için iki görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre değişkenlik göstermektedir. Peki, "LGS gözetmen ücreti ne kadar?" İşte LGS görev yerlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
LGS NE ZAMAN?
LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapıldı. Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başladı.
LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2024
Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL
LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU!
Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav görevi için başvuruda bulunan öğretmenlerin sonucu MEBBİS üzerinden belli oldu.