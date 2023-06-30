LGS lise taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanları Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. 4 Haziran'da iyi bir üniversiteye yerleşme hayaliyle sınava katılım sağlayan 1 milyon 30 bin 195 öğrenciden 562'si tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Merkezi sınav puanı ile en fazla 10 tercih yapabilecek olan öğrenciler "MEB LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi 2023 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında merak edilenler...