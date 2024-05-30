Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki oturum halinde çoktan seçmeli 90 sorunun sorulacağı söz konusu sınav öncesi adaylar LGS sınav tarihi, süresi ve dakikası gibi bilgileri araştırıyor. Peki LGS ne zaman? LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?