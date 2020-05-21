LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman? sorusu sınava hazırlanan ve istediği iyi bir liseye gitme hayali kuran 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından soruluyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha önce pek çok sınav ertelendi ve okullar kapatılarak eğitim uzaktan eğitime dönüştürüldü. 2020 LGS'ye sayılı gün kala, sınavın ertelenmesi ile ilgili iddialara açıklık, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından getirildi. 2020 LGS sınav tarihine dair detaylar haberimizde.

LGS NE ZAMAN? 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenerek 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 sınav takviminde LGS sınav tarihini ilk olarak 7 Haziran 2020 olarak belirlemişti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI (MEB) ZİYA SELÇUK LGS SINAV ŞARTLARINI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Selçuk, "LGS 2 oturumdan oluşacak. 45 dakikalık bir ara bulunacak ve çocuklarımız okulun bahçesine çıkacaklar. Ancak velilerimiz okul bahçesinin dışında bekleyecekler. Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak” ifadelerini kullandı.

LGS SINAVINDA ÖĞRENCİLERE MASKE DAĞITILACAK

Korona virüs salgınına karşı koruma amaçlı öğrencilere maskenin temin edileceğini bildiren Selçuk, “Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız. Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulları dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak” diye konuştu.

LGS’ sınavı hakkında bilgi veren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak. Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak. Sınavda sorular 1’inci dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık. LGS ile ilgili öğrencilere her desteği sağlıyoruz.”

SON LGS ÖRENK SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için son örnek soru kitapçığı da yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2020 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı yayında. Bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Örnek soru kitapçığına linkten ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum." dedi.

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