LGS sınav giriş belgesi sorgulama 2026: LGS sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?
Liselere Geçiş Sistemi için bekleyiş sürerken, LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İki oturum şeklinde uygulanacak LGS bu yıl 14 Haziran tarihinde uygulanacak. Sınava kısa bir süre çalışmalarına hız veren öğrenciler, LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, LGS sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı, LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte 2026 LGS takvimi...
LGS için bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösterecek olan 8. sınıf öğrencileri LGS tarihini gündemine aldı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları istenecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, LGS sınav giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Peki, "LGS sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
LGS sınav giriş belgesi 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacak
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
LGS 2026 NE ZAMAN?
LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.