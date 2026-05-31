        LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, belgeler nereden, nasıl alınır? 2026 LGS sınav tarihi ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak?

        LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, belgeler nereden alınır? 2026 LGS sınav tarihi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

        Her yıl düzenlenen LGS için başvuru süreci 23 Mart - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Sınava başvuran ve hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, hedefledikleri puanı alarak istedikleri okula yerleşebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sınava girecek adayların, sınav gününe kadar dikkat etmesi gereken önemli konular arasında sınav yerleri, sınav tarihi ve saat bilgisi yer alıyor. Bu noktada en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş belgeleri. Peki LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak ve nasıl alınacak? İşte detaylar…

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 15:15 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler sınava dair detayları yakından takip ediyor. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşacak sınava 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. Sınav tarihi, oturum saatleri ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. MEB’in yayımladığı kılavuz doğrultusunda tüm ayrıntılar netleşirken, öğrenciler “LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 LGS tarihi, oturum saatleri ve giriş belgelerine ilişkin tüm detaylar…

        LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        LGS kapsamındaki sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, belgeler 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yayımlanacak.

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

        Fotoğraflı sınav giriş belgesi 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

        LGS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

        LGS Merkezi Sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, yurt içi ve yurt dışındaki tüm sınav merkezlerinde uygulanacak.

        Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.

        LGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

        Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

        Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacak.

        Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

        - Yabancı dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

        - Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

        - Yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacak.

