2026 LGS sınavının başvuru tarihleri araştırmaları hız kazandı. 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS merkezi sınavı, MEB tarafından her yıl iki oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. Birinci oturumda sözel, ikinci oturumda sayısal testleri içeren sınava yönelik örnek soru kitapçığı, MEBİ üzerinden yayınlandı. Hedefledikleri liseye yerleşmek isteyen binlerce öğrenci, başvuru kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Bu kapsamda “2026 LGS başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...