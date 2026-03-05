LGS başvuru tarihi belli oldu mu? 2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencileri için yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her yıl gerçekleşen sınav, 2 oturum halinde uygulanıyor. Peki, 2026 LGS sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar haberimizde...
Hedefledikleri liseye yerleşmek isteyen binlerce öğrenci, başvuru kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Bu kapsamda "2026 LGS başvuru tarihleri belli oldu mu, sınav hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları, MEBİ platformu üzerinden 30 Kasım 2025 tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler MEBİ üzerinden LGS sınavı örnek sorularına ulaşabilecek.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 LGS sınavı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınmıştı.
LGS SINAVI KAÇ SORU VE DAKİKA OLACAK?
LGS sınavı her yıl iki oturum halinde geçekleşiyor. Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alıyor ve sınav 75 dakika sürüyor. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşuyor ve 80 dakika süre tanınıyor.