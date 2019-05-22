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LGS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) duyurdu. Öğrenciler istedikleri lisede eğitim görmek için LGS'ye girecek ve aldıkları puan doğrultusunda tercihlerini yapacaklar. 2019 LGS sınavına dair detaylar haberimizde.

LGS SINAV YERLERİ E-OKUL İLE SORGULA

Merkezi Sınav Giriş Belgelerinin öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden imzalı ve mühürlü olarak alınması gerekmektedir. Ayrıca sınav giriş yerleri E-Okul veli bilgilendirme sisteminden de öğrenebilmektedir.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

LGS SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in açıkladığı takvime göre, 2019 LGS sınavı 1 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek ve ardından yerleştirme süreci başlayacak.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor.

LGS NİSAN SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS NİSAN SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.