Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, LGS için sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediyor. 2 Haziran'da gerçekleşek sınavın sonuçları 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte, 2024 LGS hakkında merak edilenler...