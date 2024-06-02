LGS sınav yorumları ile sorular nasıldı? Sosyal medyadan LGS soru yorumları burada olacak
LGS soru yorumları Liseler Geçiş Sistemi (2024-LGS) sınav gününde gündemdeki yerini aldı. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu merkezi sınavda adaylar hayallerini gerçeğe dönüştürmek için LGS soruları karşısında ter döküyor. Öğrenciler, sosyal medyada paylaşılacak LGS sınav yorumları ile diğer katılımcıların LGS sorularını zor mu, kolay mı bulduğunu öğrenebilecek. Sınavın ardından sosyal medyadan gelen LGS soru yorumları sizlerle burada olacak.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü düzenleniyor. İki oturumda düzenlenen sınavda ilk olarak sözel oturum yapıldı. 11.30'da başlayan ikinci oturum devam ederken "LGS soruları zor muydu kolay mıydı?" soruları gündeme geldi. LGS soru yorumlaru ise sınavın ardından yanıt bulacak. İşte LGS sınav soru yorumları ile ilgili detaylar...
2024 LGS SORU YORUMLARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınavın ilk oturumu 09.30'da başladı ve 75 dakika sürdü.
2024 LGS SORULARI NASILDI?
İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve öğrencilere 40 sayısal sorusu için 80 dakika verildi. Hali hazırda devam eden LGS, 12.50 itibarıyla sona erecek. Sınavın sona ermesinin ardından öğrencilerin, velilerdin ve öğretmenlerin sosyal medya üzerinden yapacağı soru yorumları burada olacak.