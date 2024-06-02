2024 LGS SORULARI NASILDI?

İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve öğrencilere 40 sayısal sorusu için 80 dakika verildi. Hali hazırda devam eden LGS, 12.50 itibarıyla sona erecek. Sınavın sona ermesinin ardından öğrencilerin, velilerdin ve öğretmenlerin sosyal medya üzerinden yapacağı soru yorumları burada olacak.