LGS için geri sayım sona erdi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Yurt genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin katılım göstereceği sınav, iki oturumla tamamlanacak. Öğrenciler, sınavın ardından MEB tarafından yayınlanacak olan LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığını bekleyecek. LGS soru ve cevap anahtarı ile sınavda alınabilecek puana yönelik ön tahminde bulunulabilecek. Peki, 2023 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.