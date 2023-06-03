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LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. 1 milyonu aşkın 8'inci sınıf öğrencisi, zorlu sorular karşısında ter dökecek. Sınavın ardından en çok araştırılan konu ise LGS sınav soruları ve cevapları olacak. Öğrenciler, LGS soru ve cevap anahtarı ile sınavda alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabilecek. Peki, 2023 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

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  • LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? MEB 2023 LGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı

    LGS için geri sayım sona erdi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Yurt genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin katılım göstereceği sınav, iki oturumla tamamlanacak. Öğrenciler, sınavın ardından MEB tarafından yayınlanacak olan LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığını bekleyecek. LGS soru ve cevap anahtarı ile sınavda alınabilecek puana yönelik ön tahminde bulunulabilecek. Peki, 2023 LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
  • LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? MEB 2023 LGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı

    LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sınavın ardından 4 Haziran 2023 Pazar günü öğleden sonra, cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.
  • LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? MEB 2023 LGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı

    Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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