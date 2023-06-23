Türkiye'nin dört bir yanında 4 Haziran tarihinden düzenlenen LGS ile ilgili resmi açıklama geldi ve sonuçların açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından öğrenciler; Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimler ve lise kontenjanları hakkında araştırmalarını yoğunlaştı. İşte, son bilgiler...