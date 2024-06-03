LGS taban puanları: 2024 MEB kılavuzu ile LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilimleri ve taban puanları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2 Haziran'da gerçekleştirilen Merkezi Sınav sonrası LGS taban puanları ve kontenjanları gündemde yer alıyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi gibi seçeneklerini belirleyecek olan öğrenciler LGS taban puanlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2024 MEB kılavuzu ile LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte MEB LGS taban puanları 2024
LGS taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar tercih dönemi yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yaklaşık 1 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Peki LGS taban puanları açıklandı mı? 2024 MEB kılavuzu ile LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilimleri ve taban puanları ne zaman açıklanacak?
LGS SORU VE CEVAPLARI 2024 AÇIKLANDI!
LGS sınavı 2 Haziran saat 12:50'de sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının MEB tarafından adayların erişimine açıldı. İşte Sözel ve Sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarları görüntüleme ekranı...
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LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
LGS taban puanları 2024 ne zaman yayınlanacak sorusu, öğrenciler ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, lise taban ve taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden erişime açılmıştı.
Bu yıl ise, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanların ve kontenjanların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
Öğrencilerin tercih dönemi için bu bilgilere erişebilmeleri önem taşıyor. Geçmiş yılların taban puanları ve kontenjanları incelendiğinde, öğrencilerin tercih stratejilerini belirlemelerine ve bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşıdığı görülüyor.
YÜZDELIK DİLİM NEDIR?
Yüzdelik dilim, bir öğrencinin LGS sınavında aldığı puana göre, sınava giren tüm öğrenciler arasında kaçıncı sırada olduğunu gösteren bir değerdir.
Öğrencinin sıralamasının 100 ile çarpılıp, sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle hesaplanan bu değer, öğrencilerin sınav başarısını kendi sıralamalarıyla karşılaştırma imkanı sağlar.