LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS taban puanları 2024 ne zaman yayınlanacak sorusu, öğrenciler ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, lise taban ve taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden erişime açılmıştı.

Bu yıl ise, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanların ve kontenjanların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Öğrencilerin tercih dönemi için bu bilgilere erişebilmeleri önem taşıyor. Geçmiş yılların taban puanları ve kontenjanları incelendiğinde, öğrencilerin tercih stratejilerini belirlemelerine ve bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak bir rehber niteliği taşıdığı görülüyor.