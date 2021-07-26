LGS tercih sonuçlarının açıklanması için gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. LGS tercih sonuçları e-Okul sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler e-Okul sistemine TC kimlik numaraları ve okul numaraları ile girebiliyor. LGS ile ilgili son dakika duyurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." dedi. LGS tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi.

MEB NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021