LGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler LGS tercih dönemine çevrilecek. Peki, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 LGS sonuç tarihi...