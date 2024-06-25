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        Haberler Bilgi Gündem LGS tercih tarihleri 2024 | LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        LGS tercih tarihleri 2024: LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren öğrenciler, LGS sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 00:19 Güncelleme: 25.06.2024 - 00:19
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        LGS sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan LGS 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler LGS tercih dönemine çevrilecek. Peki, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 LGS sonuç tarihi...

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sonuçlar, 28 Haziran Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuç belgelerini internet üzerinden görüntüleyecek.

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Öğrenciler bu klavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

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        LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

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        LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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