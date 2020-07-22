LGS tercihleri ne zaman bitecek? soruları öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS tercihleri bitecek ve sonuçların açıklanmasının ardından aynı gün boş kontenjanlar da ilan edilecek ve ardından 1. nakil dönemi başlayacak. MEB de öğrenci ve velilere bu süreçte yardımcı olmak için LGS tercih robotu yayınladı. Yerel yerleştirme ve merkezi sınav puanına göre 2 farklı robotta öğrenciler puanlarına ve başarı sıralamalarına göre kendilerine en uygun okulu tercih edebilecek. İşte 2020 MEB tercih robotu...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 20 Ağustos 2020'de açıklanacak.