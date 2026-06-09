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        LGS'ye günler kala Doğa Koleji'nden tavsiyeler

        13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezî Sınav'a sayılı günler kala öğrenciler kadar velilerde de heyecan ve kaygı artıyor. Uzmanlar, sınav başarısında akademik hazırlığın yanı sıra öğrencilerin psikolojik olarak desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        LGS'ye günler kala Doğa Koleji'nden tavsiyeler

        Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, sınava kalan son günlerde ailelerin tutumlarının öğrencilerin motivasyonu ve sınav performansı üzerinde belirleyici rol oynadığını belirterek önemli tavsiyelerde bulundu.

        Çocukların ailelerinin duygularını ve kaygılarını doğrudan hissettiğini vurgulayan Yeşilyurt, “Veliler çocuklarının geleceği için endişelenebilir. Bu son derece doğal bir durumdur. Ancak ailelerin kaygısı arttıkça öğrencilerin kaygısı da artar. Bu nedenle öncelikle ebeveynlerin kendi duygularını yönetmeleri ve sürece daha sakin yaklaşmaları gerekir” dedi.

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        "ÇOCUĞUNUZUN DEĞERİNİ BİR SINAV SONUCUYLA ÖLÇMEYİN"

        Sınav dönemlerinde ailelerin farkında olmadan çocuklar üzerinde baskı oluşturabildiğini ifade eden Yeşilyurt, beklentilerin gerçekçi olması gerektiğini söyledi.

        Yeşilyurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her öğrencinin hedefi, potansiyeli ve ilgi alanları farklıdır. Aileler kendi beklentilerini çocukları üzerinden gerçekleştirmeye çalışmamalıdır. Sınav sonucu ne olursa olsun çocuklarımızın değeri değişmez. Önemli olan süreç boyunca gösterdikleri emek, azim ve kararlılıktır."

        BASKIYI ARTIRAN CÜMLELERDEN UZAK DURUN

        Yeşilyurt, sınava kısa süre kala ailelerin kullandığı bazı ifadelerin öğrencilerdeki kaygıyı artırabileceğini belirterek şu uyarılarda bulundu: "‘Bu sınav hayatını belirleyecek’, ‘Mutlaka şu puanı almalısın’, ‘Sakın heyecanlanma’ gibi ifadeler öğrencilerin üzerindeki baskıyı artırabilir. Ona güvendiğinizi hissettirin."

        SON HAFTA YENİ KONU ÖĞRENMEYİN

        Sınava hazırlık sürecinin son haftasında öğrencilerin yeni konu öğrenmeye çalışmak yerine mevcut bilgilerini pekiştirmeleri gerektiğini belirten Yeşilyurt, deneme sınavlarının sürdürülmesini ve çözülemeyen soruların analiz edilmesini tavsiye etti.

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        Sınava girilecek okulun önceden görülmesinin kaygıyı azaltabileceğini ifade eden Yeşilyurt, düzenli uyku, dengeli beslenme ve hafif egzersizlerin de zihinsel performansı olumlu yönde etkilediğini söyledi.

        "SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE DİNLENİN" "

        Sınav öncesindeki son günün zihinsel hazırlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, öğrencilerin son gün ders çalışmayı bırakmaları gerektiğini belirtti.

        Yeşilyurt, "Sınavdan bir gün önce alışık olmadığınız yiyecekler tüketmeyin. Kimlik ve sınav giriş belgesi gibi gerekli evrakları önceden hazırlayın. Ağır fiziksel aktivitelerden uzak durun ve kendinizi iyi hissedeceğiniz şekilde vakit geçirerek dinlenmeye odaklanın" diye konuştu.

        LGS’ye girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sınava hazırlanırken uzun bir yolculuktan geçtiniz. Büyük bir emek verdiniz, çalıştınız ve mücadele ettiniz. Şimdi yapmanız gereken şey, sahip olduğunuz bilgiye ve gösterdiğiniz çabaya güvenmek. Sakin olun, kendinize inanın ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Emeğiniz, inancınız ve sahip olduğunuz güç sizi başarıya ulaştıracaktır."

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