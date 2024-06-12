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        Haberler Dünya Libya'da 163 Bangladeşli yasa dışı göçmen sınır dışı edildi | Dış Haberler

        Libya'da 163 Bangladeşli yasa dışı göçmen sınır dışı edildi

        Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde 163 Bangladeş uyruklu yasa dışı göçmeni sınır dışı ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 04:56 Güncelleme: 12.06.2024 - 04:56
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        Libya'da 163 Bangladeşli yasa dışı göçmen sınır dışı edildi
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        Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, Libya'da oturum izni bulunmayan yasa dışı göçmenlere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

        IOM ile işbirliği içinde Bangladeş uyruklu 163 yasa dışı göçmenin 10 Haziran'da Bingazi'deki Benina Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

        MİSRATA AÇIKLARINDA 49 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

        Öte yandan, Libya Özel Görevler Dairesinden yapılan açıklamada, Misrata kenti açıklarında bir teknede Sudan, Etiyopya ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; Libyalı 2 insan kaçakçısının da gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, göçmenlerin haklarında yasal işlem yapılmak üzere savcılığa teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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