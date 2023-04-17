Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 30. haftada Alanyaspor'a konuk olacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
AA

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı! 2 isme büyük tepki
FUTBOL Beşiktaş'ta hayal kırıklığı!
Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri
FUTBOL Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri
Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL ''Alkışlar Mert Günok'a''
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber! - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'ye Altay'dan kötü haber!
Galatasaray'ın sırrı omurgası! Cimbom'un beşlisi yenilmiyor: Galatasaray haberleri
FUTBOL Cimbom'un sırrı!
Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!
FUTBOL Enner Valencia rekora koşuyor!
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri
FUTBOL 90+ Fenerbahçe!
Şenol Güneş 100. galibiyetini erteledi
FUTBOL 100. galibiyete erteleme!
Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı: Son durum!
FUTBOL Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı: Son durum!
Roma: 3 - Udinese: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOL Roma, Udinese'yi farklı geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.