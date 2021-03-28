Lider Şahin: Mürekkep kuruyalı 7 sene geçti

"Mürekkep kuruyalı 7 sene geçti" 0:00 / 0:00

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Bundan tam 7 sene önce askerliğini yaptıktan sonra İstanbul'a döndüğü bir dönemde şarkısını kaleme alan sanatçı Lider Şahin, hayatında değer verdiği fakat artık olmayan sevdikleri için bu şarkısını yazdığını ve şarkının bir otobüs durağında sadece 15 dakikada oluştuğunu söyledi.



Şahin, "Oldu Mu?"nun hikayesini ise, "2014 yılıydı. Sevdiğim her şeyden uzak, 6 ay Erzurum'da vatani görevimi tamamladım. Hayatımda değer verdiğim insanlardan kaybettiklerimin ve kaybedeceklerimin farkında olmadan geçen nöbetler... İstanbul'a döndüğümde özlediğim her bir sokağın kokusunu içime çektim, bir otobüs durağında kaybettiklerimi içten hissettim. Kalemimi çıkardım, hislerimi dökmeye başladım. Mürekkep kuruyalı 7 sene geçti. Hayat akıp, gitti ve artık şarkımı sizlerle paylaşmanın vakti geldi" sözleriyle anlattı.