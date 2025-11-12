Habertürk
        Lietkabelis: 74 - Türk Telekom: 100 | MAÇ SONUCU

        Lietkabelis: 74 - Türk Telekom: 100 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. haftasında konuk olduğu Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 23:51 Güncelleme: 12.11.2025 - 23:51
        Türk Telekom, Litvanya'da farklı kazandı!
        BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 mağlup etti.

        Kalnapilio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 27-21 önde tamamlayan konuk takım, ikinci periyotta farkı çift haneye taşıyarak devre arasına 53-42 üstünlükle girdi.

        İkinci devrede farkı daha da açan Türk Telekom, üçüncü çeyreğini 75-58 önde geçtiği mücadeleyi 26 sayı farkla 100-74 kazandı.

        Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu ve Jordan Usher, 19'ar sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibi ekipte Augustine Rubit'in 20 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

        Bu sonuçla Türk Telekom, 5. galibiyetini elde etti. Lietkabelis ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

