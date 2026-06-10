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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Lilian Thuram: Türkiye için başarının sınırı yok!

        Lilian Thuram: Türkiye için başarının sınırı yok!

        Fransa'nın efsane futbolcularından Lilian Thuram, A Milli Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendirdi. Thuram, "Türkiye, geçmişte zaten Dünya Kupası'nda üçüncü olarak çok ileri gitmeyi başardı. O halde 'Türkiye için başarının bir sınırı yok' diyebiliriz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        "Türkiye için başarının sınırı yok!"

        Eski Fransız milli futbolcu Lilian Thuram, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çok ileri gitmesini beklediğini söyledi.

        Thuram, yaptığı açıklamada, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak Dünya Kupası'na dair değerlendirmede bulundu.

        A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki şansını değerlendiren Thuram, "Çocuklarım İtalya'da oynadığı için Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu elbette tanıyorum. Çok güçlü bir futbolcu, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Ayrıca Real Madridli Arda Güler ve Juventus'un en iyi oyuncusu olarak görülen Kenan Yıldız da var. Çok yetenekli, genç bir oyuncu ve herhangi bir savunmacıya sorun çıkarabilir. Takımda gerçekten de çok iyi genç oyuncular var. Bu yüzden Türkiye'nin çok çok ileri gitmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

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        "İYİ BİR TAKIMINIZ OLDUĞU SÜRECE ÇOK ÇOK İLERİ GİDEBİLİRSİNİZ"

        Lilian Thuram, ay-yıldızlıların 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülüğün milli futbolculara öz güven sağlayacağına inandığını belirtti.

        Bir takımın Dünya Kupası'nda ne kadar ilerleyebileceğini tahmin etmenin her zaman zor olduğunu vurgulayan Thuram, "İyi bir takımınız olduğu sürece, çok çok ileri gidebilirsiniz. Türkiye, geçmişte zaten Dünya Kupası'nda üçüncü olarak çok ileri gitmeyi başardı. Bu durum, milli takımdaki oyuncular arasında üçüncü sıradan bile daha ileri gidilebileceğine dair inancın oluşmasını sağlar. O halde 'Türkiye için başarının bir sınırı yok' diyebiliriz." diye konuştu.

        "FRANSA ÇOK İYİ BİR TAKIM"

        Thuram, son yıllarda yakaladığı jenerasyonla ön plana çıkan Fransa'nın iyi bir takıma sahip olduğunu ifade etti.

        Fransa'nın çok iyi ve genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu kaydeden Thuram, "Fransa'daki antrenörlerin, son zamanlarda ortaya çıkan jenerasyonlara bakıldığında çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Gerçekten de Fransa çok iyi bir takım ama çok dikkatli olmalısınız. Bence çok iyi oyunculara sahip olmak, Dünya Kupası'nı kazanabileceğiniz anlamına gelmiyor." yorumunu yaptı.

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