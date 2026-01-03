Lille'de Aralık ayının oyuncusu Berke Özer!

𝗕𝗲𝗿𝗸𝗲 𝗢̈𝘇𝗲𝗿 élu Dogue du Mois de décembre by @boulanger 🏆



Notre portier a réalisé de très grandes prestations tout au long de ce mois de décembre et a grandement contribué à notre série de victoires 💪



Félicitations Berke ! 👏 pic.twitter.com/1I2iD4Ud5P