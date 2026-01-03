Habertürk
        Lille'de Aralık ayının oyuncusu Berke Özer!

        Lille'de Aralık ayının oyuncusu Berke Özer!

        Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.

        Giriş: 03.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 03.01.2026 - 17:02
        Lille'den Berke Özer'e büyük onur!
        Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke." paylaşımını yaptı.

        Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

        Aybeniz'i boğarak öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        Mersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u (24) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hasan Fırtına (30), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Top'un annesi Leyla Topal, alkış tutarak, "Adalet yerini buldu" dedi.

