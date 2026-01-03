Lille'de Aralık ayının oyuncusu Berke Özer!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen kaleci Berke Özer, aralık ayının oyuncusu seçildi.
Giriş: 03.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 03.01.2026 - 17:02
Fransız ekibi, 25 yaşındaki file bekçisinin kurtarışlarının yer aldığı bir videoyla, "Aralık ayı boyunca çok iyi performans gösterdi ve galibiyet serimize büyük katkı sağladı. Tebrikler Berke." paylaşımını yaptı.
Aralık ayındaki 4 maçının 3'ünü kazanan Lille, tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.
