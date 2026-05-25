Lille'de Bruno Genesio dönemi sona erdi!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktör Bruno Genesio ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 22:24
Lille'den yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Bruno Genesio ile olan iki yıllık sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Bu sezonu 61 puanla 3. sırada tamamlayan Lille, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.
