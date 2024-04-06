Lille, Marsilya'yı 3 golle mağlup etti! Lille, Ligue 1'in 28. haftasında konuk ettiği Marsilya'yı 3-1 mağlup etti. Lille'i galibiyete taşıyan golleri Jonathan David, Remy Cabella ve Gudmundsson kaydederken Marsilya'nın tek golü ise kendi ağlarını havalandıran Ismaily'den geldi. Bir süre önce teknik direktörlüğe Jean-Louis Gasset'nin getirilmesiyle çıkış yakalayan Marsilya'nın puan hasreti üç maça yükselirken Lille ise puanını 49 yaptı ve üçüncü sıraya tırmandı

Habertürk Giriş: 06.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:41 facebook

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