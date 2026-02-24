Lily Collins, Audrey Hepburn'ü canlandıracak

'Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins, 1993'te hayata veda eden sinema ikonu Audrey Hepburn'ü canlandıracağı yeni biyografik film için anlaşma yaptı. Sam Wasson’ın çok satan kitabından uyarlanacak yapım, 1961 yapımı kült filmin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkaracak.

Audrey Hepburn

Hollywood'un Altın Çağı'na damga vuran Audrey Hepburn'ün mirası, Case Study Films ve Imagine Entertainment ortaklığında çekilecek yeni bir filmle yeniden hayat buluyor. Lily Collins'in, sadece başrolü üstlenmekle kalmayıp yapımcı koltuğuna da oturacağı bu projede, sinema tarihini değiştiren "Breakfast at Tiffany's" filminin sancılı ve merak uyandıran yapım sürecini izleyiciye aktaracak. Sam Wasson'ın 'Fifth Avenue, 5 A.M.' adlı biyografik eserinden uyarlanacak olan film, 1950'lerin Amerika'sına ayna tutarak moda, sinema ve toplumsal cinsiyet rollerini sonsuza dek değiştiren 'Holly Golightly' karakterinin doğuşunu inceleyecek.

Lily Collins

Alena Smith'in senaryosunu kaleme alacağı filmde, sadece Audrey Hepburn değil; Truman Capote, efsanevi kostüm tasarımcısı Edith Head ve yönetmen Blake Edwards gibi dönemin dev isimleri de karakter olarak yer alacak.

O dönemde "ideal kadın" kalıplarını yıkan ve modern kadının şafağını simgeleyen Audrey Hepburn'ün, bu ikonik role nasıl ikna olduğu ve filmin bir kült haline gelme süreci hikâyenin merkezinde yer alacak.