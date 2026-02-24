Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Lily Collins, Audrey Hepburn'ü canlandıracak

        Lily Collins, Audrey Hepburn'ü canlandıracak

        'Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, Hollywood'un unutulmaz yıldızlarından biri olan Audrey Hepburn'ü canlandıracağı yeni biyografik film için anlaşma yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Audrey Hepburn belli oldu

        'Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins, 1993'te hayata veda eden sinema ikonu Audrey Hepburn'ü canlandıracağı yeni biyografik film için anlaşma yaptı. Sam Wasson’ın çok satan kitabından uyarlanacak yapım, 1961 yapımı kült filmin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkaracak.

        Audrey Hepburn
        Audrey Hepburn

        Hollywood'un Altın Çağı'na damga vuran Audrey Hepburn'ün mirası, Case Study Films ve Imagine Entertainment ortaklığında çekilecek yeni bir filmle yeniden hayat buluyor. Lily Collins'in, sadece başrolü üstlenmekle kalmayıp yapımcı koltuğuna da oturacağı bu projede, sinema tarihini değiştiren "Breakfast at Tiffany's" filminin sancılı ve merak uyandıran yapım sürecini izleyiciye aktaracak. Sam Wasson'ın 'Fifth Avenue, 5 A.M.' adlı biyografik eserinden uyarlanacak olan film, 1950'lerin Amerika'sına ayna tutarak moda, sinema ve toplumsal cinsiyet rollerini sonsuza dek değiştiren 'Holly Golightly' karakterinin doğuşunu inceleyecek.

        REKLAM
        Lily Collins
        Lily Collins

        Alena Smith'in senaryosunu kaleme alacağı filmde, sadece Audrey Hepburn değil; Truman Capote, efsanevi kostüm tasarımcısı Edith Head ve yönetmen Blake Edwards gibi dönemin dev isimleri de karakter olarak yer alacak.

        O dönemde "ideal kadın" kalıplarını yıkan ve modern kadının şafağını simgeleyen Audrey Hepburn'ün, bu ikonik role nasıl ikna olduğu ve filmin bir kült haline gelme süreci hikâyenin merkezinde yer alacak.

        "Emily in Paris" ile dünya çapında bir fenomen haline gelen ve dizinin 6'ncı sezon onayıyla başarısını pekiştiren Lily Collins için bu rol, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Audrey Hepburn'e olan fiziksel benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Collins, daha önce 'Windfall' ve 'Lurker' gibi projelerde yapımcı olarak yer almıştı. Imagine Entertainment'ın kurucusu Brian Grazer ile birlikte çalışacak olan Lily Collins, bu projeyle Audrey Hepburn'ün zarafetini ve Hollywood'un o ışıltılı ama bir o kadar da karmaşık dönemini günümüze taşıyacak.

        Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, Avalon

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu öldürüldü

        Meksika güvenlik güçlerinin, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "El Mencho"yu öldürmesinin ardından ülkenin birçok noktasında şiddet olayları patlak verdi.

        #Lily Collins
        #Audrey Hepburn
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul