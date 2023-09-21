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        Haberler Dünyadan Linda Evangelista: Kocam bile taciz etti - Magazin haberleri

        Linda Evangelista: Kocam bile taciz etti

        Linda Evangelista, severek evlendiği ve 1987 ile 1993 yılları arasında aşk yaşadığı Gerald Marie'nin kendisini taciz ettiğini itiraf etti. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Evangelista, "Boşanmak istiyorum, görüşürüz' demekle olmuyor bu işler. Evliliğimiz 22 yaşında başlayıp, 27'sinde bitti. Kocam sonunda beni serbest bıraktı. Özgürlüğüme kavuştum" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:53
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        Geçtiğimiz haftalarda son beş yılda iki kez kansere yakalandığını ifade eden ve "Bir ayağım çukurda, biliyorum" açıklamasında bulunan Linda Evangelista, bu kez de konuk olduğu 'The Supermodels' adlı belgeselde kariyerinin ilk döneminde yaşadıklarını anlattı.

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        "ÇIPLAK POZ VERMEM İÇİN BASKI YAPILDI"

        Cindy Crawford, Naimo Campbell, Christy Turlington gibi aynı dönemde şöhreti yakaladığı meslektaşlarıyla birlikte belgesele konuk olan Evangelista, henüz 16 yaşındayken kendisine çıplak poz vermesi için baskı yapıldığını açıkladı.

        58 yaşındaki Linda Evangelista, Japonya'da bulunduğu sırada bir modellik ajansıyla anlaşma yapmaya gittiğini ve orada da kendisinden böyle bir istekte bulunulduğunu dile getirdi. Evangelista, bu isteğin de kendisini kelimenin tam anlamıyla çıldırttığını belirtti.

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        "ORAYA ASLA TEK BAŞIMA GİTMEMELİYDİM"

        Konuyla alakalı açıklamada bulunan Linda Evangelista, "Bu ironik bir durum. Annem ve babam 16 yaşındayken benim modellik anlaşması yapmam için Japonya'ya gitmeme izin vermişlerdi. Benim okul arkadaşlarımla birlikte kayak gezisine gitmeme bile izin vermezlerdi oysa ama Japonya'ya gitmeme ses çıkarmadılar... Japonya'ya geldiğimde bana ilk sordukları şey çıplak fotoğraflarımdı ve tüm ölçülerimi almak, kıyafetlerimi çıkarmak istediler. Bir kompozit kopyamı yaptılar ve üzerinde benim ölçümlerim vardı. Ben kıyafetlerimi çıkarmak istemedim. Biraz korktum. Oraya asla tek başıma gitmemeliydim" dedi.

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        "KOCAM BİLE TACİZ ETTİ"

        Bu korkunç teklifin ardından modellik yapmamayı düşünen ancak daha sonra kariyerini sürdürmeye karar veren Evangelista, başına gelenlerin onunla sınırlı kalmadığını da dile getirdi.

        Linda Evangelista, aynı belgeselde severek evlendiği ve 1987 ile 1993 yılları arasında aşk yaşadığı Gerald Marie'nin de ilerleyen yıllarda kendisini taciz ettiğini itiraf etti.

        Bir ara yanlış bir ilişkinin içinde olduğunu düşünen Evangelista, kendisini istismar eden bir eş ya da sevgiliden ayrılmanın bu konuda konuşmaktan daha zor olduğunu vurguladı.

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        "BOŞANMAK İSTİYORUM' DEMEKLE OLMUYOR BU İŞLER"

        Linda Evangelista, "Bunu biliyorum çünkü yaşadım. 'Boşanmak istiyorum, görüşürüz' demekle olmuyor bu işler. Yüzüme, yani para kazanan ayrıntıya dokunmaması gerektiğini biliyordu. Evliliğimiz 22 yaşında başlayıp, 27'sinde bitti. Kocam sonunda beni serbest bıraktı. Artık güvendeydim, özgürlüğüme kavuştum" dedi.

        Evangelista'nın eski eşi Gerald Marie, 2020'de yedi farklı kadın tarafından tacizle suçlanmıştı. Bunun üzerine Linda Evangelista da onlara inandığını belirterek, cesaretlerini ve güçlerini taktir ettiğini belirtti.

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        "O KADINLAR BANA CESARET VERDİ"

        Evangelista, "O kadınlar eski kocamın tacizlerini anlatarak bana cesaret verdi. Yine de bu durum kalbimi kırdı. Her ne kadar 'Bu kadınları Tanrı korusun. Bana da konuşmam için güç verdiler' desem de anlatılan her şey kendi acılarımı tekrar hatırlattı ve kapanmayan yaralarımı gün yüzüne çıkarttı" dedi.

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        Gerald Marie ise Linda Evangelista'nın kendisine yönelik bu taciz iddialarını her seferinde yalanlamıştı.

        Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters

        #Linda Evangelista
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