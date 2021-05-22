Geçen yaz Barcelona'dan ayrılma kararı alan ancak sonrasında Katalan ekibinde sözleşmesini tamamlama kararı alan Messi, Barça ile yeniden masaya oturdu. İlk olarak beIN SPORTS muhabiri Achraf Ben Ayad'ın aktardığına göre Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göreyse Arjantinli yıldız Barça'yla iki yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Messi'nin Agüero transferinden ve olası Depay hamlesinden memnun olduğu öne sürülüyordu.

Diğer yandan Memphis Depay'ın da Barcelona'ya imza atmaya yakın olduğu belirtildi. Hollandalı yıldızla 2024 yılına kadar anlaşıldığı ve yılda bonuslar hariç 5 milyon Euro ödeneceği belirtildi.