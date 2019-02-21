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Lip Lift nedir? Nasıl yapılır?
Dudak burun mesafesi kısaltma işlemidir. Dudakların vermilyon kısmı (dudak dediğimiz kırmızı kısım) az gözüktüğündeüst dudak kısa ve dudak-burun mesafesi uzamış gözükür. Özellikle kadınlar bu durumda dudaklarını belirginleştirmek için ruju yukarıdan taşırarak sürerler. Yine dudağa aşırı dolgu yaparak dudakları belirginleştirmeye çalışmak geçici ve problemi çözmeyecek olan durumdur. Burun dudak mesafesini kısaltarak dudağın görünen (kırmızı) kısmını öne taşıyan dudak kaldırma ameliyatı (lip lifting) bu durumda gerekli olan işlemdir. Burun estetiğine benzer şekilde kesi burnun altına saklandığından yapılan kesi itinayla onarıldığında dikkat çekmeyecek bir iyileşme mümkün olmaktadır.
Lip Lift ameliyatı fiyatı nedir?
Yaptırılan yere göre değişiklik gösterir, Lip lift ameliyatı ortalama 2000tl-3000tl arası değişiyor.
Lip Lift öncesi ve sonrası foto
Lip Lift sonrası iyileşme süreci nasıldır?
Tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi lip lift ameliyatından sonra da ilk bir kaç gün ödem oluşumu gözlenebilir. Bu ödem oluşumu vücudun ameliyata, dikişlere verdiği bir tepkidir. Ameliyatın türüne göre de bir kaç gün içerisinde geçer.
Dikişlerin alınması gerekmeyecektir, ancak bazen kanama gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu tarz bir durum oluşursa en kısa sürede doktorunuz ile iletişime geçmeniz gerekir.
Lip lift plastik cerrah tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Operasyon sonrasında hastanın rahat konuşabilmesi, ağız yapısında, konuşmasında herhangi bir sorun olmaması için çok dikkatli olunması gerekir. Eğer bu tarz bir estetik operasyon yaptırmayı düşünüyorsanız uzman bir doktor ile görüşmeniz gerekmektedir.
Lip Lift yaptıranlar kimlerdir?
Tavşan dudak dediğimiz doğuştan dudak yapısında sorun olan kişilere bu estetik uygulama yapılmaz. Ağız yapısı uygun olmayan, dudakları aşırı ince olan ya da dudak bölgesinde daha önce herhangi bir operasyon yapılmış olan hastalarda da uygulama yapılmayabilir. Ayrıca bu estetik uygulamayı neden yaptırmak istediğiniz de önemlidir. Çünkü bu uygulama yerine farklı uygulamalarla da çözülecek bir sorun olabilir.
Bazen dudak dolgusu ya da yüz germe yöntemleri ile benzer sorunlar çözülebilmektedir. Sizin neye ihtiyacınız olduğuna en iyi doktorunuz karar verebilir. Eğer herhangi bir sorununuz varsa ya da dudak yapınızdan menun değilseniz doktorunuz ile görüşmeli, en uygun işleme karar vermelisiniz.
Lip Lift yaptıran ünlüler
Ünlüler genelde estetiklerini açıklamıyorlar ancak en çok bilinen ve görülen ünlüler Angelina Joulie ve Megan Fox...
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