KPSS Lisans sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, Genel-Yetenek Gelen Kültür ve Eğitim Bilimleri 22 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları ise 28-29 Temmuz'da gerçekleştirildi. Lisans mezunlarının katılım sağladığı 2018 KPSS Lisans sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 2018 Lisans KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 KPSS Lisans sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişime açılacak.

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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