Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından gerçekleştirilen Sağlık Alanında Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlandı. YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, sonuçların açıklandığı duyurulurken kayıt tarihi de bildirildi. Peki, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama sonuçları nasıl sorgulanır? Sağlık Alanında Lisans Tamamlama kayıt işlemleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama yerleştirme sonuçları, YÖK'ün http://www.yok.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sonuçlarına e-Devlet giriş yaparak ulaşabilecek.

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KAYITLAR NE ZAMAN?

Kayıt işlemleri 13 Eylül 2018 tarihinde başlayarak 20 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar ilgili üniversitelerce alınacak olup kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir.

2018 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Taban-Tavan Puanlarına ulaşmak için tıklayın

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