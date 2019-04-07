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Liseli ikizler hiç ayrılmıyor

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, aynı okulda 5 ikiz öğrenci eğitim görüyor. Derslerine ilgili ve birbirlerine uyumlu liseli ikizler, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından karıştırılınca sorun yaşıyor.

Giriş: 07.04.2019 - 13:38 | Güncelleme:
DHA

İkisi tek yumurta, üçü çift yumurta ikizi olan liseli 15 ile 18 yaş arasındaki 10 öğrenci, aynı okulda ders alıyor. Aynı sınıfa girip aynı kıyafetleri giyinen ikizler bazen komik bazen de sıkıntılı anlar yaşıyor. DHA'nın haberine göre, Ayşegül ve Gizem Doğan, Melisa ve Umutcan Erzincan, Ezgi ve Emirhan Dündar, Süleyman ve Samet Bayram ile Efe ve Ege Turhan birlikte eğitim aldıkları için çok memnun.

Aynı sınıfta hatta aynı sırada okuyan 10-B sınıfı öğrencilerinden Samet ve Süleyman Bayram (16) da okuldaki ikizler arasında yer alıyor. Çoğunlukla aynı kıyafetleri giyip aynı aksesuarları taşımayı seven ikizler, gözlüklerindeki çerçevelerden ayırt ediliyor.



İkiz olmanın karışık bir his olduğunu anlatan Samet Bayram, çok zor anlar yaşamasına rağmen ikizi olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Zaman zaman dertleşmek istediğimde Süleyman'a gidiyorum. İlk tanıyanlar gibi bazı akrabalarımız da zaman zaman karıştırıyor ama annem ve babam karıştırmaz" dedi.



Onlarla aynı sınıfta oldukları için memnun olduklarını dile getiren sınıf arkadaşlarından Kenan Kutlu da "Bazen onları birbirine karıştırıyorum. Gözlük çerçevelerinden ve hareketlerinden ayırt edebiliyorum. Bunun dışında ayıracak bir şey yok. Çünkü aynılar" diye konuştu.

Onları davranışlarındaki farklılıktan ayırt edebildiğini anlatan Hasan Durankuş da "Tavırları farklı. Birisi ciddi, birisi komik. Yine de yanlış isimle hitap ettiğim oluyor. Bunu daha çok futbol maçlarında yaşıyoruz" diye konuştu.



İkizlerle bir arada okuyan öğrencilerden Ceyda Özdemir, "Biz ikizlerle 1 yıldır aynı okuldayız. Ben hala hiçbir şekilde ayıramıyorum. Kantinde gördüğümde 'Şey, geçebilir miyim' diyorum. Çünkü aşırı benziyorlar. Saçları, giyimleri, her şeyleri aynı" dedi.



Onlardan gözlüklerini çıkarmasını istemeyen en yakın arkadaşlarından Onur Yaşar ise şunları anlattı:

Gözlüklerini çıkardıklarında sorun oluyor. Futbol oynarken eğer karşı takımdalarsa aynı kişilere pas veriyormuş gibi hissediyoruz. Hiç farklı da giyinmiyorlar. Ayakkabıları farklı olsa hiç olmazsa oradan ayırt ederiz.



İKİZLER KADAR KARDEŞ ÖĞRENCİLER DE VAR

Okullarındaki ikiz sayısı kadar kardeş öğrencilerin de oldukça fazla olduğunu dile getiren okul müdürü Sıla Tetik de onları bir arada görmenin güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Sadece ikizler değil kardeş öğrenciler de okulumuzda çok fazla. 9 ve 12'nci sınıf öğrencilerimi bir araya getirsem 35-40 adet kardeş öğrenci çıkar. Tabii ki bu bir tesadüf. Farklı sınıfta olanlar da var aynı sınıfta olanlar da. İkizlerden bazen biri başarılıyken diğerinin geride kalması ya da farklı alanlara ilgi duyuyor olması soruna neden olabilir. Ama bizim bütün ikizlerimiz derslere ilgili ve birbiriyle uyumlu çocuklar. Onlar da bizim gibi gayet mutlu" dedi.

Tek yumurta ikizlerinden Gizem Doğan, "Bazen sabahları yeni uyandıysak annem bile karıştırıyor. Okulda da bu durumları çok yaşıyoruz" diye konuştu.

İkizi Ayşegül Doğan ise "Bir keresinde onun yerine sınıfa girince beni o sanmışlardı. Evde de birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

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