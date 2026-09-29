Listede sizin yaptığınız iş de olabilir! Yapay zekaya sorduk: 2030'da hangi meslekler yok olacak?

KASİYERLER VE BANKA GÖREVLİLERİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

2030'a kadar gerilemesi beklenen meslekler yalnızca bilgisayar başında yapılan işlerle sınırlı değil. Dünya Ekonomik Forumu'nun işverenlerle gerçekleştirdiği araştırmada kasiyerler ve bilet görevlileri, idari asistanlar ve yönetici sekreterleri, posta hizmetleri çalışanları, banka gişe görevlileri ve veri giriş elemanları en hızlı gerilemesi beklenen roller arasında gösteriliyor.

Bu değişimde yapay zekanın yanı sıra otomasyon, dijital ödeme sistemleri ve şirketlerin iş süreçlerini yeniden düzenlemesi gibi farklı teknolojik gelişmeler de etkili oluyor.