Litus İstanbul’da yaşam başladı

İş GYO ve Tecim'in projesinde, Altunizade’de, Litus İstanbul sakinlerini ağırlamaya başladı.

Litus İstanbul Projesi, C35 radye temel sistemi, C40 betonarme beton – kolon sistemi kullanılan proje deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildi.

7 blok ve 4’ü dükkân, 13’ü ofis, 98’i ise daire olmak üzere 115 bağımsız bölümden oluşan Litus İstanbul’da 2+1’den 5+2’ye kadar değişen büyüklük ve planlarda dairelerin yanı sıra bahçeli ve dubleks daire seçenekleri de yer alıyor.