Liverpool: 1 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasında Liverpool ile Chelsea arasındaki dev maç 1-1 berabere bitti. Liverpool 6. dakikada Ryan Gravenberch'le öne geçerken, Chelsea ise 35. dakikada Enzo Fernandez'in golüyle eşitliği yakaladı. Bu sonuçla beraber ligde oynadığı son 2 maçı kazanamayan Liverpool haftayı 59, galibiyet hasreti 7 maça çıksa da 6 karşılaşmadan sonra puan alabilen Chelsea ise 49 puanla tamamladı.
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 17:21
Anfield'ta oynanan dev maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Liverpool'un golünü 6. dakikada Ryan Gravenberch attı. Chelsea'ye bir puanı getiren golü ise 35. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
CHELSEA, 6 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİNİ BERABERLİKLE SONLANDIRDI
Bu sonuçla Chelsea'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Londra ekibi 6 maç aradan sonra puan almayı başardı.
Alınan sonucun ardından Liverpool puanını 59'a, Chelsea ise 49'a yükseltti.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise Tottenham Hotspur ile sahasında karşı karşıya gelecek.
