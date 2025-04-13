Liverpool: 2 - West Ham United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool sahasında West Ham United'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve sürprize izin vermedi.
İngiltere Premier Lig'in 32. hafta karşılaşmasında lider Liverpool, West Ham United'ı ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Luis Diaz ve 89'da Virgil van Dijk kaydetti. West Ham'ın tek golü ise 86. dakikada Andrew Robertson'dan (k.k) geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool 76 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan West Ham ise 35 puanda kaldı.
6 PUAN DAHA ALIRSA ŞAMPİYON!
Premier Lig'de bitime 6 hafta kalırken, Liverpool 6 puan daha toplaması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak.
Ligin 33. haftasında Liverpool deplasmanda Leicester City'e konuk olacak. West Ham ise sahasında Southampton'ı ağırlayacak.