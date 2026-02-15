Liverpool: 3 - Brighton & Hove Albion: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup 4. turunda Liverpool, evinde Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Liverpool'a turu getiren golleri Curtis Jones, Dominik Szoboszlai ve Mohamed Salah (p) attı.
İngiltere FA Cup 4. turunda Liverpool, evinde milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun top koşturduğu Brighton & Hove Albion'u ağırladı.
Anfield'ta oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Liverpool, 5. tura yükseldi.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Curtis Jones, 56. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.
Brighton & Hove Albion'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.