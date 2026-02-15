Canlı
        Liverpool: 3 - Brighton & Hove Albion: 0 | MAÇ SONUCU

        Liverpool: 3 - Brighton & Hove Albion: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere FA Cup 4. turunda Liverpool, evinde Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Liverpool'a turu getiren golleri Curtis Jones, Dominik Szoboszlai ve Mohamed Salah (p) attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 01:11 Güncelleme: 15.02.2026 - 01:11
        İngiltere FA Cup 4. turunda Liverpool, evinde milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun top koşturduğu Brighton & Hove Albion'u ağırladı.

        Anfield'ta oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla kazanan Liverpool, 5. tura yükseldi.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Curtis Jones, 56. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

        Brighton & Hove Albion'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

