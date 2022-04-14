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Liverpool - Benfica maçı nefesleri kesti, Manchester City, Real Madrid'le eşleşti

Liverpool, Benfica'yla berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Gecenin diğer maçında ise olaylar çıkarken Manchester City, Real Madrid'in rakibi oldu

  • 01
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-1'in rövanşında Benfica'yı konuk etti.
  • 02
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu.
  • 03
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Dakikalar 21'i gösterdiğinde Ibrahima Konate skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

     
  • 04
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Konate, Portekiz'deki maçta da Benfica ağlarını havalandırmayı başarmıştı.
  • 05
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Benfica 32. dakikada Gonçalo Ramos ile skora dengeyi getirdi ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı.
  • 06
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Liverpool 55. dakikada yeniden öne geçirdi. Roberto Firmino, Diogo Jota'nın asistini gole çevirdi ve skor 2-1'e geldi.

     
  • 07
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Firmino, 65. dakikada bir kez daha sahne aldı ve skoru bu kez 3-1'e taşıdı.
  • 08
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Benfica 73'te bir gol daha bularak son 20 dakikaya umutlu girdi.
  • 09
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Roman Yaremchuk, Portekiz ekibinin ikinci golünü kaydeden isim oldu.
  • 10
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Benfica'da 81. dakikada Darwin Nunez sahne aldı ve skoru 3-3'e getirdi.

     
  • 11
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool toplamda 6-4'lük skorla yarı finale yükelen taraf oldu.
  • 12
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    İngiliz ekibi yarı finalde Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile karşılaşacak. 
  • 13
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    CITY GOLSÜZ BERABERLİKLE DÖNDÜ, REAL'İN RAKİBİ OLDU

    Gecenin diğer maçında ise Atletico Madrid, 1-0'lık dezavantajla çıktığı mücadelede Manchester City'yi mağlup edemedi.

     
  • 14
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    İlk yarı dengede geçerken Manchester City'de İlkay Gündoğan'ın bir şutu direkten döndü.

     
  • 15
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Mücadelenin ikinci yarısında ise Atletico Madrid baskısı vardı.
  • 16
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Rakip kaleye uzun süre baskı uygulayan Simeone ve öğrencileri, özellikle son 20 dakikada birçok pozisyona girse de skora ulaşamadı.
  • 17
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    90. dakikada saha bir anda gerildi. Felipe'nin Foden'a müdahalesi sonrası iki takım oyuncuları birbirine girdi.
  • 18
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Savic ile Ake arasında fiziksel temas yaşanırken hakem Daniel Siebert iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
  • 19
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Felipe de ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
  • 20
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    9 dakika uzayan mücadelede uzatmaların son dakikalarına geçilirken Cancelo, Carrasco'yu tehlikeli bir bölgede faulle durdurdu. 
  • 21
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Manchester Cityli futbolcular son dönemde sık sık yerde kalırken Diego Simeone önce taraftarı alkışlatarak durumu protesto etti.
  • 22
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Bu durum devam edince Simeone bu kez sahaya girerek hakeme itirazlarda bulundu ve ortam yine bir anda gerildi. 
  • 23
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca Manchester City yarı finale yükselen taraf oldu.

     
  • 24
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

    Manchester City yarı finalde Real Madrid ile karşılaşacak.
  • 25
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ
  • 26
    Liverpool - Benfica, Atletico Manchester City MAÇ ÖZETLERİ

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