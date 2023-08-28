Liverpool'da Salah'ın alternatifi belli oldu

Suudi Arabistan'da transfer çılgınlığı devam ediyor. Avrupa'dan çok sayıda yıldız ismi kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al İttihad gözünü Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohammed Salah'a dikti. Liverpool Salah'ın ayrılık ihtimalini düşünerek B planını hazırladı.

A'Bola gazetesinin haberine göre Jurgen Klopp, Salah için "Salah kulüpten kesinlikle ayrılmayacak" dese de Al İttihad'ın yaptığı teklif sonrası ayrılık ihtimalinin oldukça güçlendiği belirtildi. Yapılan teklifin Salah'a 3 yıl için 240 Milyon Euro olduğu belirtilirken Liverpool'a da 100 milyon euro bonservis teklifi yapıldığı iddaa edildi.

REKLAM

SALAH'IN YERİNE JOAO FELİX

Liverpool yıldız oyuncusu Salah'ın kulüpten ayrılması durumunda B planını hazırladı. Jurgen Klopp, her ne kadar ayrılık ihtimaline çok sıcak bakmıyor olsada yerine Joao Felix'i istediği belirtildi. 23 yaşında ve 50 Milyon Euro piyasa değeri bulunan Portekizli yıldız futbolcunun adı transfer döneminde pek çok takımla anılmıştı. Daha öncesinde Manchester United ve Barcelona'nın da ilgilendiği oyuncunun yeni adresinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.