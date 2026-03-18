Liverpool-Galatasaray maçında hakem sürprizi: Marciniak sakatlandı!
Liverpool-Galatasaray maçının hakemi olarak açıklanan Polonyalı Szymon Marciniak, sakatlığı nedeniyle mücadelede orta hakem olarak görev yapamadı. Mücadelede 4. hakem olan Pawel Raczkowski, Marciniak'ın yerini aldı
Giriş: 18.03.2026 - 23:15
Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.
Szymon Marciniak, karşılaşmada 4. hakem olarak görev yaptı. Mücadelede 4. hakem Pawel Raczkowski ise orta hakem olarak düdük çaldı.
