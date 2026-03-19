        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Liverpool-Galatasaray maçında Osimhen kolundan sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Osimhen kolundan sakatlandı!

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında kolundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 01:23 Güncelleme:
        Galatasaray, Liverpool'a 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Victor Osimhen'in de maçta sakatlanması can sıktı...

        Sarı-kırmızılı takımın hücumdaki en etkili oyuncusu Osimhen, kolundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        Müsabakanın 8. dakikasında kendi yarı alanında Ibrahima Konate'nin müdahalesiyle sakatlanan Osimhen, bir süre yer kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında Liverpool kaptanı Virgin van Dijk ile sarı-kırmızılı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

        SAĞ KOLUNA SARGI YAPILDI AMA DEVAM EDEMEDİ

        Sağ kolundan sakatlanan Osimhen, sargı yapılmasının ardından oyuna devam etti. Kolunu oynatamadığı görülen yıldız santrfor, bir süre kendisini denedi. Mücadelenin 30. dakikası civarında Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'a değişiklik yapması için uyarıda bulundu.

        Değişiklik için Noa Lang hazırlık yaparken Osimhen, Buruk'a bir süre daha sahada kalmak istediğini işaret etti. Yıldız santrfor, devre arasında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Restoranda dehşet anları
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
