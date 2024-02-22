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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool-Luton Town: 4-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Liverpool-Luton Town: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta evinde Luton Town'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 01:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 01:03
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        İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Liverpool, sahasında Luton Town'ı 4-1 mağlup etti.

        Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, yıldızları Muhammed Salah ve Darwin Nunez'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Luton Town'ı ağırladı.

        Konuk ekip, tempolu başlayan mücadelenin 12. dakikasında Chiedozie Ogbene ile öne geçti.

        İkinci yarıya 56. dakikada Virgil van Dijk'ın golüyle başlayan Liverpool, iki dakika sonra bir diğer Hollandalı futbolcusu Cody Gakpo ile skoru 2-1 yaptı.

        71. dakikada Luis Diaz ile farkı ikiye çıkaran Liverpool'da perdeyi 90. dakikada Harvey Elliott kapattı.

        Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 60'a çıkarırken, Luton Town 20 puanda kaldı.

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