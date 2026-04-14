Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında PSG'yi ağırlıyor. Hatırlanacağı gibi Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 2-0'lık skorla kazanmıştı. Aldığı sonuçla yarı final kapısını arayan son şampiyon, zorlu deplasmanda galip gelerek adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Anfield'da oynanacak mücadele öncesinde, Liverpool - PSG mücadelesinin başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Liverpool - PSG maçı canlı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...
Liverpool - PSG maçı için nefesler tutuldu. İki ekip bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan üçünü Liverpool, dördünü ise PSG kazandı. Skor dezavantajıyla sahaya çıkacak olan Liverpool, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, güçlü rakibini turnuvanın dışına itmek istiyor.
LİVERPOOL- PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool- PSG Şampiyonlar Ligi rövanş maçı 14 Nisan Salı 22.00'de oynanacak.
LİVERPOOL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak mücadele tabii spor üzerinden yayınlanacak.
PSG - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE
PSG - Liverpool maçı canlı izle ekranı maç saati yaklaştıkça sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. PSG - Liverpool maçını canlı izlemek için TRT Tabii dijital platformuna üye olmanız gerekiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Mamardashvii, Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszali, Wirtz, Gakpo
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele