Liverpool - PSG maçı için nefesler tutuldu. İki ekip bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan üçünü Liverpool, dördünü ise PSG kazandı. Skor dezavantajıyla sahaya çıkacak olan Liverpool, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, güçlü rakibini turnuvanın dışına itmek istiyor. Mücadaleyi televizyon ekranlarından izlemek isteyen futbolseverler, Liverpool - PSG maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...