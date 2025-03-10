Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool evinde PSG ağırlıyor. Anfield'da oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İlk maçı 1-0 kazanan Liverpool, çeyrek final için avantajı yakalan taraf oldu. Peki, "Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG karşılaşmasının tarihi ve maç saati...
Liverpool- PSG rövanş maçı için geri sayım başladı. Son 16 turunda PSG ile eşleşen Liverpool ilk maçı 1-0 kazanarak tura yakın olan taraf oldu. Karşılaşmaının oynanmasına kısa bir süre kalırken, Liverpool- PSG rövanş maçının tarihi ve saati sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Liverpool- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG maçı hangi kanalda?" Liverpool- PSG maçı muhtemel 11'leri...
LİVERPOOL- PSG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool- PSG rövanş maçı 11 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.
LİVERPOOL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.