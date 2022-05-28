Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Liverpool ile Real Madrid bugün kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'teki i Stade de France'ta oynanacak. 2022 Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürerken Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Real Madrid Liverpool maçı saat 22.00'de başlayacak. Peki, Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi şifreli mi olacak? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar ve Liverpool Real Madrid maçı muhtemel 11'leri